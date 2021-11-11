26.05 / 26.23 29.83 / 30.18
Київ: +4
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Підпільний тютюновий цех «накрили» під Львовом, — блогер

16:42 11 листопада 2021
контрафактні сигарети

Під Львовом у місті Пустомити правоохоронці розкрили підпільний тютюновий цех, де виготовляли цигарки відомих українських та світових брендів.

Про це повідомив журналіст і блогер Кирило Сазонов у Facebook.

«Що цікаво, всі працівники з Кременчука!» — написав він.

На думку Сазонова, таких цехів по Україні є десятки.

«Якщо ціна на найдешевшу пачку акцизних цигарок з фільтром стартує від 50 грн, не дивно, що контрафакт, якого зараз у країні завалися, має попит — пенсіонерів-курців і роботяг у нас дуже багато. Сам випадково купив у кіоску в Києві „Мальборо“ за 30 грн. При реальній ціні 60. Контрабанда без акцизу з написом „Дюті Фрі“ дрібним шрифтом. Солома на смак неможлива», — наголосив він.

За словами журналіста, проблема не в тому, що ціна на цигарки постійно зростає, а в тому, що простим підвищенням акцизів скарбницю не наповнити і курити людей не відучити.

Раніше «ФАКТИ» повідомили про старт інформаційної кампанії від асоціації «Укртютюн» та Асоціації міст України для продавців та власників кіосків і магазинів з боротьби з продажем нелегальних сигарет.

182

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гривні

Без виплати за вислугу років та перерахунку: що мають знати пенсіонери, які вирішили повернутися на роботу

Тіна Кароль

Тіна Кароль назвала ім'я майбутньої доньки

Сергій Романчук

Головного тренера збірної України з легкої атлетики Сергія Романчука хочуть відсторонити від виборів: що трапилося

Шкара

«Капець, як смачно!»: рецепт «справжньої одеської шкари» від Григорія Германа

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.