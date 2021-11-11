Під Львовом у місті Пустомити правоохоронці розкрили підпільний тютюновий цех, де виготовляли цигарки відомих українських та світових брендів.

Про це повідомив журналіст і блогер Кирило Сазонов у Facebook.

«Що цікаво, всі працівники з Кременчука!» — написав він.

На думку Сазонова, таких цехів по Україні є десятки.

«Якщо ціна на найдешевшу пачку акцизних цигарок з фільтром стартує від 50 грн, не дивно, що контрафакт, якого зараз у країні завалися, має попит — пенсіонерів-курців і роботяг у нас дуже багато. Сам випадково купив у кіоску в Києві „Мальборо“ за 30 грн. При реальній ціні 60. Контрабанда без акцизу з написом „Дюті Фрі“ дрібним шрифтом. Солома на смак неможлива», — наголосив він.

За словами журналіста, проблема не в тому, що ціна на цигарки постійно зростає, а в тому, що простим підвищенням акцизів скарбницю не наповнити і курити людей не відучити.

Раніше «ФАКТИ» повідомили про старт інформаційної кампанії від асоціації «Укртютюн» та Асоціації міст України для продавців та власників кіосків і магазинів з боротьби з продажем нелегальних сигарет.

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