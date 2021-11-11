Допомога на поховання пенсіонера: хто, скільки та яку суму може отримати

Допомога на поховання пенсіонера належить до соціальних послуг, згідно з Законом «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Тобто у разі смерті пенсіонера людям, які його поховали, виплачується допомога на поховання. Її розмір складає двомісячну пенсію, яку отримував пенсіонер на момент смерті.

Відповідно до ст. 52 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», сума пенсії, що належала пенсіонерові й залишилася недоотриманою у зв'язку з його смертю, виплачується — по місяць смерті. Отримати таку допомогу мають право:

• члени його сім'ї,



• працездатні, які проживали разом з пенсіонером на день його смерті,



• непрацездатні, які знаходилися на його утриманні, незалежно від того, проживали вони разом із померлим чи ні.

При зверненні до органів Фонду для отримання допомоги на поховання померлого пенсіонера потрібно подати низку документів.

Зокрема, необхідно подати такі документи як:

• заява;



• документ, що посвідчує особу заявника;



• свідоцтво про смерть;



• витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання або довідку про смерть пенсіонера;



• номер банківського рахунку.

Варто зауважити, що заявники, які згідно з паспортом зареєстровані на тимчасово окупованих територіях, надають власну довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Якщо реєстрація смерті відбулась за межами України, подається свідоцтво про смерть або інший документ, що підтверджує факт смерті, виданий компетентним органом іноземної держави.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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