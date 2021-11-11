Пенсії для мешканців ОРДЛО: борги з виплат погасять не всім

В Україні почнуть погашати борги по пенсіях мешканцям окупованих районів Донбасу, які мають статус внутрішньо переміщених осіб.

Постанову Кабміну, якою затверджено порядок виплати неотриманих пенсій, ухвалено на засіданні уряду у середу, 10 листопада.



На такі виплати додатково буде потрібно 6,1 млрд. гривень. Станом на квітень поточного року в Пенсійному фонді було враховано понад 76 млрд. гривень пенсій, які не отримали мешканці ОРДЛО, які не стали на облік на підконтрольних уряду територіях.



При цьому пенсіонерам, які залишилися жити на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей, надали можливість ідентифікуватися у Пенсійному фонді онлайн, зазначає «На пенсії».



Видання також пише, що виплати отримають не всі пенсіонери — враховуватиметься той факт, з чиєї вини пенсія не дійшла до отримувачів.



Якщо нараховані суми пенсії, на виплату яких пенсіонер має право, він не отримав своєчасно зі своєї вини, то заборгованість за минулий час виплачується не більше ніж за три роки до дня звернення за отриманням пенсії.



Нараховані суми пенсії, які не були отримані з вини органу, який призначає та виплачує пенсію, сплачуються за минулий час без обмеження будь-яким строком.



Нагадаємо, на засіданні Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання конфлікту на Донбасі було заявлено про готовність продовжити термін дії карток «Ощадбанку» для мешканців ОРДЛО.



Уряд також має намір збільшити розмір субсидії на опалення мешканцям кількох прифронтових населених пунктів, які через обстріл бойовиків залишилися без газопостачання та змушені опалювати своє житло електроенергією.

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