Пізній вихід на пенсію: чи мають українки право на надбавку у розмірі 2,5% від основної суми виплат

В Україні за новими правилами призначення пенсії за віком визначається залежно від придбаного людиною страхового стажу.

Жінки, що народилися в період з 1 жовтня 1960 по 31 березня 1961 року, могли вийти на пенсію у віці 59,5 років. За те, що на заслужений відпочинок вони йшли не в 55 років (як це було за старим пенсійним законом), їм передбачалася виплата компенсації від держави.

До редакції «На Пенсії» звернулася жінка, яка народилася 5 січня 1961 року, працювала молодшою медсестрою та пішла на пенсію у 56,5 років за Списком № 2. Вона цікавиться, чому не отримує надбавку 2,5% за кожні 6 місяців пізнішого виходу на пенсію.

Консультант Сергій Коробкін роз'яснив, що раніше жінки за повного пільгового стажу за Списком № 2 (не менше 10 років) виходили на пенсію після досягнення 50 років. Наразі вони мають право на пенсію при досягненні 55 років.

У цьому випадку жодна компенсація не передбачається, оскільки це дещо інший вид пенсії з іншими умовами призначення.

Те, що заявниця вийшла на пенсію не рівно в 55 років, а в 56,5 років, говорить, швидше за все, про те, що вона не мала повного пільгового стажу, тобто зниження пенсійного віку було не рівно на 5 років, а трохи меншим.

Раніше «ФАКТИ розповідали, скільки коштує стаж для виходу на пенсію та за якою формулою його можна порахувати.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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