Карантин вплинув на стаж: як позначаються простої підприємства на пільговій пенсії українців

Зі страхового стажу працівника, зайнятого на «шкідливому» виробництві (такі люди мають право виходити на пенсію раніше встановленого віку), віднімуть дні, під час яких підприємство простоювало, у тому числі й через пандемію коронавірусу.

Про це пише «ПК», відповідаючи на запитання: «Підприємство, на якому я працював у шкідливому цеху, під час карантину через пандемію коронавірусу працювало за окремо встановленим графіком. Зокрема, у пільговій довідці зазначено, що у період з березня 2020 року до червня 2021 року у цеху періодично були простї у роботі, а саме — 44 дні. Як цей період буде віднесено до мого пільгового стажу?

«Якщо у пільговій довідці, яку видало вам підприємство, зазначено, що у період з березня 2020 по червень 2021 року було 44 дні простоїв у роботі, із пільгового стажу буде вилучено саме 44 дні» , — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що жінки можуть достроково вийти на пенсію, у тому числі й зайняті на шкідливих виробництвах, щоправда, за наявності певного стажу.

У 2022 році право виходу на пенсію за віком у 60 років матимуть українці, чий страховий стаж становить не менше 29 років; у 63 роки — українці зі страховим стажем від 19 до 29 років; у 65 років — якщо стаж становить від 15 до 19 років.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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