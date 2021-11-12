Субсидії по-новому: українцям роздадуть гроші на комуналку готівкою, але не всім — хто зможе отримувати до 600 грн. на місяць

Одержувачам субсидії на оплату послуг ЖКГ, які проживають у регіонах, що увійшли до «червоної» карантинної зони, збільшать держдопомогу. У «червонозонних» областях на 50 відсотків збільшують соціальні нормативи споживання холодної та гарячої води, газу та електрики, що враховуються під час призначення субсидії.

У коментарі «Обозревателю» директор департаменту соціальної політики Інституту місцевого розвитку Антон Левицький зазначив, що в таких регіонах субсидії збільшаться на 100−600 грн. Оскільки соцдопомогу в Україні монетизували, домогосподарства, що економлять воду, світло та газ, зможуть залишити ці кошти собі.

«Збільшення становить у середньому від 100 до 300 грн. і стосується лише тих послуг, споживання яких залежить від людини. Найдорожче — гаряча вода. Варто зазначити, що 80% отримувачів субсидій — пенсіонери, у них склад сім'ї 1−2 особи. Тому в середньому й виходить така сума. Якщо порахувати на 4 осіб (2 батьків та 2 дітей), вийде максимум близько 600 грн, але це лише у тому випадку, якщо сім'я користується гарячою водою», — пояснив він.

Антон Левицький додав, що опалення «займає» 80% субсидії, тому всі інші платежі на цьому тлі не такі помітні.

Раніше в Мінсоцполітики заявляли, що цього опалювального періоду середній розмір субсидії орієнтовно становитиме близько 1900 — 2000 грн на домогосподарство. В окремих випадках виплати можуть сягати і 5, 7 або 10 тис. грн. Це стосується насамперед багатодітних сімей, прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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