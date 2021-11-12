Пенсія у звʼязку з втратою годувальника: кому можна оформити

Сьогодні українське законодавство надає можливість тим, хто втратив годувальника, претендувати на відповідні виплати.

Так, згідно з Законом «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначається непрацездатним членам сім'ї померлого годувальника, які були на його утриманні.

Щоправда, за законом не всі мають право на оформлення такої пенсії. Ця можливість надається лише за наявності в годувальника на день смерті страхового стажу, який був би необхідний йому для призначення пенсії по III групі інвалідності. В разі смерті людини, яка виконала функцію донора анатомічних матеріалів; пенсіонера або осіб, яким встановлено інвалідність; а також у разі загибелі людини внаслідок поранення, каліцтва чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час Революції гідності, — незалежно від тривалості страхового стажу.

Важливо, що дітям пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначається незалежно від того, чи були вони на утриманні померлого годувальника.

До слова, батьки, чоловік або дружина померлого, які не були на його утриманні, мають право на таку пенсію, якщо втратили джерело засобів до існування.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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