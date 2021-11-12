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НБУ опустив курс євро нижче 30 гривень уперше з липня 2020 року

10:59 12 листопада 2021
Євро

На п'ятницю, 12 листопада, Нацбанк України, як і передбачали раніше експерти вперше за останній час встановив офіційний курс євро нижче 30 гривень.

За даними НБУ, євро «просіло» до 29,91 гривні, подешевшавши на 20 копійок. Європейська валюта вперше вийшла із «тридцятки» з літа 2020 року. Курс долара — 26,1 гривні. Це на п'ять копійок більше, ніж напередодні.

Дані НБУ.

Дані НБУ.

Дані НБУ.

Ексклюзивний матеріал «Що буде з курсом долара у листопаді: прогнози експертів» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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