НБУ опустив курс євро нижче 30 гривень уперше з липня 2020 року

На п'ятницю, 12 листопада, Нацбанк України, як і передбачали раніше експерти вперше за останній час встановив офіційний курс євро нижче 30 гривень.

За даними НБУ, євро «просіло» до 29,91 гривні, подешевшавши на 20 копійок. Європейська валюта вперше вийшла із «тридцятки» з літа 2020 року. Курс долара — 26,1 гривні. Це на п'ять копійок більше, ніж напередодні.

Дані НБУ.

Дані НБУ.

Дані НБУ.

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Фото: https://ua.depositphotos.com.

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