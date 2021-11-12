Обчислення пенсії за віком: який дохід враховується

Для обчислення пенсії враховується заробітна плата чи дохід за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року. Така вимога прописана в Законі «Про загальнообов'язкове державне пенсійне забезпечення».

Для обчислення пенсії також враховується заробітна плата чи дохід за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд по 30 червня 2000 року незалежно від перерв. Це робиться за бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами або в разі, якщо страховий стаж з 1 липня 2000 року становить менше 60 місяців.

Заробітна плата чи дохід за період страхового стажу до 1 липня 2000 року враховується для обчислення пенсії на підставі документів про нараховану зарплату або дохід, виданих у відповідному порядку. Щоправда, це можливо за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами, а за період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року — за даними системи персоніфікованого обліку.

У разі, якщо за період з 1 липня 2000 року по 31 грудня 2016 року в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування відсутні відомості, необхідні для призначення пенсії військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), поліцейським, особам рядового і начальницького складу, заробітна плата чи дохід обчислюється на підставі довідки про нараховані суми грошового забезпечення та сплачені страхові внески.

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