Деяким пенсіонерам на півтори тисячі грн підвищать виплати: кому і коли чекати збільшення

Після підвищення пенсій, запланованих на 1 грудня поточного року, коли мінімальна збільшиться з 1854 до 1934 гривень (максимальна — до 19 340 грн), влітку 2022 року ці виплати знову зростуть.

Так, у бюджеті на наступний рік у ст. 7 заплановано, що у липні 2022 року прожитковий мінімум на одну особу (для непрацездатних) встановлюється на рівні 2027 грн, а з 1 грудня 2022 року — на рівні 2093 гривні. Саме до цього показника прив'язані мінімальна та максимальна пенсія, а також ще деякі виплати.

Тож з липня наступного року максимальна пенсія (після грудневого підвищення) зросте більш ніж на 1,5 тисячі гривень, а мінімальна на 93 гривні з подальшим підвищенням вже у грудні 2022 року, коли знову зміниться прожитковий мінімум для непрацездатних.

Щодо індексації пенсійних виплат, то згідно із законом, вони щороку проводитимуться 1 березня.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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