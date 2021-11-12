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Гроші

Мінімальна пенсія за віком та доплата за понаднормовий стаж: що зміниться з 1 грудня

18:54 12 листопада 2021
гроші пенсія

З 1 грудня в Україні підвищується мінімальна пенсія та надбавки за кожен рік наднормативного стажу. У бюджеті вже заклали необхідні для цього кошти. Про це нагадав Пенсійний фонд України.

Мінімальна пенсія (прожитковий мінімум для непрацездатних) збільшиться з 1854 грн до 1934 грн.

Мінімальна пенсія 65-річним особам, які напрацювали необхідний стаж (35 років для чоловіків, 30 років для жінок), збільшиться з 2400 до 2600 грн.

Збільшаться і надбавки за наднормативний стаж. Законом за кожен повний рік стажу понад встановлені 35 років чоловікам та 30 років жінкам пенсія за віком збільшується на 1% від мінімальної, тобто на 19,34 грн. Для пенсій, призначених до 01.10.2011, оплачується кожен рік стажу понад нормативні 25 для чоловіків та 20 для жінок.

Нагадаємо, через підвищення мінімальної зарплати з 1 грудня 2021 року збільшиться вартість докупки необхідного стажу для виходу на пенсію.

У 2022 році передбачено кілька етапів підвищення пенсій для різних категорій отримувачів.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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