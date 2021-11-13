Перерахунок пенсій за вислугу років: хто отримає надбавку до кінця 2021 року

В Україні для деяких категорій пенсіонерів передбачені надбавки до пенсій. До кінця 2021 року на збільшення пенсії за вислугу років можуть розраховувати медики, державні службовці, педагогічні працівники та інші пенсіонери з достатнім страховим стажем.

Так, для розрахунку розміру надбавки застосовується формула: середній оклад х% надбавки за вислугу років дорівнює сумі надбавки.

Водночас пенсіонери бюджетної сфери, які продовжують працювати після досягнення пенсійного віку, не можуть розраховувати на підвищення пенсії за вислугу років. Оскільки згідно зі статтею 7 закону України «Про пенсійне забезпечення», пенсії за вислугу років призначаються після звільнення з роботи, яка дає право на цю пенсію.

Як писали «ФАКТИ», з 1 грудня в Україні підвищується мінімальна пенсія та надбавки за кожен рік наднормативного стажу. У бюджеті вже заклали необхідні для цього кошти.

Також у зв'язку з підвищенням мінімальної зарплати з 1 грудня 2021 року збільшиться вартість докупу необхідного стажу для виходу на пенсію.

Крім того, у 2022 році передбачено кілька етапів підвищення пенсій для різних категорій отримувачів.

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