26.09 / 26.31 29.77 / 30.16
Київ: +5
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Перерахунок пенсій за вислугу років: хто отримає надбавку до кінця 2021 року

10:37 13 листопада 2021
Пенсії в Україні

В Україні для деяких категорій пенсіонерів передбачені надбавки до пенсій. До кінця 2021 року на збільшення пенсії за вислугу років можуть розраховувати медики, державні службовці, педагогічні працівники та інші пенсіонери з достатнім страховим стажем.

Так, для розрахунку розміру надбавки застосовується формула: середній оклад х% надбавки за вислугу років дорівнює сумі надбавки.

Водночас пенсіонери бюджетної сфери, які продовжують працювати після досягнення пенсійного віку, не можуть розраховувати на підвищення пенсії за вислугу років. Оскільки згідно зі статтею 7 закону України «Про пенсійне забезпечення», пенсії за вислугу років призначаються після звільнення з роботи, яка дає право на цю пенсію.

Як писали «ФАКТИ», з 1 грудня в Україні підвищується мінімальна пенсія та надбавки за кожен рік наднормативного стажу. У бюджеті вже заклали необхідні для цього кошти.

Також у зв'язку з підвищенням мінімальної зарплати з 1 грудня 2021 року збільшиться вартість докупу необхідного стажу для виходу на пенсію.

Крім того, у 2022 році передбачено кілька етапів підвищення пенсій для різних категорій отримувачів.

190

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

гроші пенсія

Мінімальна пенсія за віком та доплата за понаднормовий стаж: що зміниться з 1 грудня

Гривні

Деяким пенсіонерам на півтори тисячі грн підвищать виплати: кому і коли чекати збільшення

Гривні

Без виплати за вислугу років та перерахунку: що мають знати пенсіонери, які вирішили повернутися на роботу

машина

Власникам «євроблях» запропонували ризикований «народний» метод легалізації: чим він небезпечний

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.