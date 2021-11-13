Не менше 30 років стажу: кому та як підвищать пенсії з 1 грудня

В Україні у грудні 2021 року для українських пенсіонерів передбачено підвищення пенсій. Так, з 1 грудня мінімальна зарплата зросте з 6 тисяч гривень до 6,5 тисяч гривень, у зв'язку з чим із цієї ж дати зросте мінімальна пенсія для пенсіонерів віком від 65 років (зі стажем 30 років для жінок та 35 для чоловіків) — до 2600 грн.

Також з 1 грудня 2021 року зросте мінімальний прожитковий мінімум (з 2294 до 2393 грн). Це означає, що для всіх категорій пенсіонерів буде підвищено рівень мінімальної пенсії (з 1854 до 1934 гривень — на 4,3%).

Відповідно до 1 грудня зростуть індивідуальні доплати за наднормативний стаж, а також розміри надбавок, доплат, підвищень, що залежать від розміру прожиткового мінімуму.

Зазначимо, що перерахунок пенсій буде здійснено автоматично. Додатково звертатися до органів Пенсійного фонду України пенсіонерам не потрібно.

Як писали «ФАКТИ», через підвищення мінімальної зарплати з 1 грудня 2021 року збільшиться вартість докупки необхідного стажу для виходу на пенсію. Крім того, у 2022 році передбачено кілька етапів підвищення пенсій для різних категорій отримувачів.

У профільному міністерстві розраховують, що з 2022 року середня пенсія становитиме 4 тисячі гривень.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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