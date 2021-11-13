Можна у Польщі, але не можна у Німеччині: українцям нагадали, у яких країнах вони мають право на пенсію

Українцям нагадали, що призначення та виплата пенсій співгромадянам може здійснюватися як громадянам, які проживають на території країни, так і за її межами, що передбачено Законом України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», а також міжнародними договорами (угодами), які регулюють відносини у сфері соціального забезпечення.

Як повідомляє ресурс На пенсії, на даний момент Україна підписала багатосторонню Угоду про гарантії прав громадян держав — учасниць СНД від 13.03.1992, зобов'язання за якою прийняли Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, РФ, Таджикистан, Туркменістан. Також Україна уклала двосторонні міжнародні договори щодо пенсійного забезпечення з Азербайджаном, Білоруссю, Грузією, Молдовою, Болгарією, Естонією, Латвією, Литвою, Іспанією, Чехією, Словаччиною, Португалією, Польщею.

Крім того, Україна продовжує виконувати зобов'язання колишнього СРСР за міжнародними договорами у сфері пенсійного забезпечення, укладеними з Монголією, Румунією та Угорщиною.

А ось відповідні угоди, укладені з Ізраїлем та Німеччиною, поки що не ратифіковані.

Відповідно до міждержавних угод у деяких випадках всю пенсію на підставі українського та іноземного страхового стажу виплачуватиме та країна, в якій пенсіонер звернувся з приводу призначення пенсії, і братиме до уваги зарплату, отриману за кордоном, а в інших — отриманий за кордоном стаж дає лише право на пенсію в іншій країні та можливість претендувати на виплати з пенсійних фондів обох держав.

При цьому слід зважати на те, що пенсійний ценз в інших країнах не завжди збігається з українським. Так, якщо в Україні він становить 60 років, то в Естонії — 64, а у Польщі — 65.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю «ФАКТАМ» міністр соціальної політики Марина Лазебна розповіла, чи є можливість щоб хоча б частина доходів українських заробітчан надходила до нашого Пенсійного фонду.

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