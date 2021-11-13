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«ПриватБанк» масово закриває рахунки ФОПів: у банку пояснили, що відбувається

20:29 13 листопада 2021
«ПриватБанк» масово закриває рахунки ФОПів: у банку пояснили, що відбувається

«ПриватБанк» почав переводити ФОП на нові рахунки, що пов'язано з рішенням наглядової ради банку про перехід філій банку на єдиний МФО 305 299.

Як роз'яснили в банку ресурсу UBR.ua, корпоративним клієнтам реквізити банківських рахунків змінені автоматично і нові рахунки їм необхідно використовувати з дати, зазначеної в таблиці.

Нові рахунки будуть доступні у «Приват24 для бізнесу» (меню «Налаштування» — «Мої реквізити») після 20 листопада.

Тим часом підприємці ремствували, що для них новини виявилися несподіванкою, оскільки банк не попередив про нововведення.

«Вчора прилетіло повідомлення з податкової про відкриття нового рахунку на „фоп“. Почав копати. Виявилося, „Приват“ вирішив відкрити новий рахунок, а старий автоматично закриється 20 листопада. Але попередити про це забув. Тільки якщо спеціально пошукати в „Приват24 для бізнесу“, в „Налаштуваннях підприємства“, можна побачити рядок повідомлення дрібним шрифтом. У кого „Приват“ — перевіряйте. Тепер треба не забути переналаштувати LiqPay та ін.», — пише один із підприємців на форумі у Facebook.

У «ПриватБанку» тим часом констатували, що фінустанова вже завершує перехід на єдиний МФО. І вже близько 80% рахунків юросіб та ФОП переведені на нові рахунки.

«Автоматичне перевідкриття рахунків відбувається для клієнтів тих регіонів, у яких залишався МФО регіонального підрозділу або філії», — уточнив речник банку Олег Серга.

Нагадаємо, у середині жовтня «ПриватБанк» встановив ліміти на карткові перекази.

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