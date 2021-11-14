Облік газу по-новому: українців попередили про велику проблему

В Україні запроваджено нову практику обрахунку споживання природного газу — його будуть рахувати в кіловат-годинах, а не в кубометрах, адже, за словами заступника міністра енергетики Максима Немчинова, різниця калорійності газу в різних регіонах може досягати до 4%, тож споживачі більше не переплачуватимуть за недостатньо калорійний енергоресурс.

Проте це означає й те, що населенню і бізнесу доведеться встановити нові лічильники або перераховувати обсяги використаного палива за спеціальною формулою.

Ймовірно, така процедура почнеться в травні наступного року (коли закон набуде сили) і в першу чергу може торкнутися промислових споживачів.

Проте згодом їх доведеться встановити і в домогосподарствах. Наразі, ствердждують журналісти, спеціальний лічильник в Україні знайти практично неможливо, до того ж і коштують такі прилади обліку до 25 тис. грн.

Нагадаємо, про новації запровадженої системи обчислення газу «ФАКТАМ» розповів перший заступник голови правління Асоціації постачальників енергоресурсів Євген Нацвін-Степанов.

Він вважає переведення України на лічильники, які рахують газ в енергоодиницях, справою малореальною, адже не всі домогосподарства сьогодні ще обладнані простими газовими лічильниками (згідно із Законом «Про забезпечення комерційного обліку природного газу», встановлення та підключення газових лічильників в Україні потрібно завершити 1 січня 2023 року.). Тепер всі роботи доведеться почати знову — демонтувати лічильники старого зразка і встановити нові.

Проте населення із запровадженням нових правил виграє, оскільки платитиме лише за кількість енергії, яку він отримує.

Крім того, при переході на таку систему обчислення газ та електрика будуть вираховуватися в одній енергоодиниці. Тому споживач зможе порівняти та вибрати, чим йому вигідніше обігрівати свій будинок.

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