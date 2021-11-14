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Гроші

Декларування земельних ділянок: у податковій роз'яснили нюанси

9:42 14 листопада 2021
Земля

В рамках податкової амністії, яка стартувала в Україні з 1 вересня, платник податків, що подає одноразову добровільну декларацію, має вказувати і ній вартість земельної ділянки, яка йому належить. Нюанси роз'яснили в Державній податковій службі.

Зокрема, фізична особа — декларант, яка має у власності земельну ділянку, придбану за рахунок доходів, з яких не були сплачені або сплачені не в повному обсязі податки, при поданні декларації має зазначити базу для нарахування збору. Така сума може визначатися як:

  • витрати декларанта на придбання (набуття) об’єкта декларування;
  • вартість, що визначається на підставі оцінки майна та майнових прав, фінансових інструментів, інших активів. Оцінка щодо об’єкта декларування проводиться відповідно до законодавства країни, де знаходиться такий актив.

Вартість активів, визначена в іноземній валюті, відображається в нульовій декларації у гривні за офіційним курсом, встановленим НБУ станом на дату подання декларації.

При цьому декларант має самостійно приймати рішення щодо визначення активів та інформації щодо них, що будуть вказані у одноразовій (спеціальній) добровільній декларації.

Про всі особливості податкової амністії «ФАКТАМ» розповів адвокат, керуючий партнер АО «Місечко та Партнери» Володимир Місечко.

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