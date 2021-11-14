Пенсіонер змінив прописку: як оформити переказ виплати пенсії на нову адресу

В Україні, де невдовзі підвищать пенсії, при зміні місця проживання пенсіонеру для переведення виплати пенсії треба звернутися за новою адресою до місцевого управління Пенсійного фонду. Ця послуга надається безкоштовно протягом 8 робочих днів.

Таку заяву потрібно подати особисто або через законного представника, надіславши її поштою рекомендованим листом чи онлайн (на сайті portal.pfu.gov.ua).

Для подання заяви необхідні такі документи: заява; паспорт чи інший документ, що засвідчує особу; документ з номером платника податків або свідоцтво про державне соціальне страхування та його копію.

Якщо пенсіонер неповнолітній чи з обмеженими можливостями, його законні представники мають надати: паспорт; документи, що засвідчують особу та підтверджують її статус (повноваження); рішення суду (за наявності).

Дізнатися про результат розгляду заяви можна особисто або через законного представника поштою на вказану в заяві адресу. У разі відмови рішення можна оскаржити в окружному адміністративному суді.

раніше «ФАКТИ» писали у якому разі не виплатять компенсацію із соціального догляду.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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