За яких умов платник податків може повернути із держбюджету переплачену ним суму: рішення Верховного суду

Верховний Суд виніс вердикт у справі щодо повернення платникові податків коштів, які були ним надміру сплачені до бюджету.

Так, визначено, що обов’язковою передумовою повернення платнику податків надміру/помилково сплачених коштів є одночасна наявність таких обставин:

відсутність податкового боргу;

подання заяви про повернення коштів не пізніше 1095 днів від дня виникнення переплати;

відповідність поданої заяви вимогам пункту 43.4 Податкового кодексу.

За наслідками розгляду заяви орган Державної податкової служби має підготувати висновок про повернення такої суми, або ж надати письмову відмову у поверненні коштів з бюджету.

Відомо, що перед тим, як за справу взявся Верховний Суд, її розглядав Запорізький окружний адміністративний суд, а після нього — Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд, відмовивши у задоволенні позову.

Нагадаємо, раніше юрист дав пораду, як «відбитися» від податківців, що вимагають заплатити податок з пробаченого боргу за валютними кредитами.

Фото liteforex.com/

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