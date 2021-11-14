Формула розрахунку пенсії українців: на які виплати можна розраховувати, пропрацювавши 80 років

В Україні з 1 грудня деяким категорія пенсіонерів збільшить суму пенсійних виплат.

Українці можуть розрахувати свою пенсію за формулою: середня зарплата по країні за три роки множиться на співвідношення середньої зарплати до власної, на стаж у роках та на 1%, про це пише finance.ua.

Навіть пропрацювавши 80 років, звичайний українець на заслуженому відпочинку отримуватиме не 80% своєї зарплати, а лише 80% від середньої зарплати по країні за три роки та за умови, що не заробляв менше.

За даними відкритих джерел, середня пенсія по країні збільшилася на даний час з 3507 до 3915 грн. і це з урахуванням підвищення прожиткового мінімуму, індексації, збільшення тим, хто досяг певного віку та виконав вимоги щодо стажу.

Водночас в Україні є група пенсіонерів, на яку не поширюються наведені правила — це судді. Їм пенсія нараховується за спеціальним законом. На жовтень середня пенсія судді становила 91,2 тис. грн. З початку 2021-го вона зросла на 23 тис. грн., тоді як середня виплата по країні збільшилася лише на 400 грн.

Суддя на заслуженому відпочинку може розраховувати на виплату у розмірі 91,2 тис. грн. завдяки перерахунку зарплат колег, які продовжили працювати. Він може отримувати пенсію у розмірі 80% від заробітної плати того, хто працює на аналогічній посаді.

Крім того, якщо пенсія інших українців обмежена 10 розмірами мінімальної виплати (близько 18 тис. грн), то судді обмеження не мають.

Нагадаємо, у 2022 році передбачено кілька етапів підвищення пенсій для різних категорій отримувачів.

Фото: https://ua.depositphotos.com

27

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter