Важливо встигнути до 15-го: у «Нафтогазі» пояснили, як отримати знижку під час оплати рахунків

Як відомо, цього опалювального сезону для населення, бюджетних та комунальних організацій газ продаватиметься за фіксованою ціною. Для населення кубометр газу коштуватиме 7,96 грн. без вартості транспортування.

При цьому можна отримати ще й знижку. Як фактично це зробити, пояснили в компанії «Нафтогаз», відповідаючи на запитання споживача Max Tyukh.

У «Нафтогазі» наголосили, що клієнти можуть отримувати платіжки за газ онлайн. При цьому паперові квитанції їм доставляють іноді навіть після 20 числа кожного місяця.

При оплаті рахунку до 15 числа щомісячно компанія гарантує знижку у розмірі 1%. Цю інформацію видно в особистому кабінеті на сайті «Нафтогазу».

Така пільга зараз доступна у тарифі «Фіксований».

Сплатити потрібно одним платежем або через особистий кабінет або чат-бот Viber/Telegram. Також можна скористатися платіжними системами «Портмоне», Ipay, LiqPay, EasyPay.

При цьому необхідно врахувати швидкість зарахування коштів. Вона залежить від банку або платіжної системи, через яку було здійснено оплату.

Нагадаємо, Україна переходить на європейські стандарти обліку газу — тепер газ рахуватимуть не в кубометрах, а в кіловат-годинах.

На думку експертів, споживач зможе платити менше за газ, якщо той найнижчої якості.

Докладно про це у матеріалі «ФАКТІВ»: «Як українці рахуватимуть газ у кіловат-годинах: роз'яснення експерта».

Фото: https://ua.depositphotos.com

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