Призначається з урахуванням страхового стажу на день звернення: стало відомо, як пенсіонери можуть збільшити розмір виплат

Перерахунок призначеної пенсії за віком може бути зроблений за ініціативою пенсіонера у зв'язку зі збільшенням загального страхового стажу або у зв'язку зі збільшенням заробітку.

Якщо людина пенсійного віку вирішила продовжити роботу, то пенсія призначається з урахуванням страхового стажу на день звернення за призначенням пенсії, пише «На Пенсії».

При цьому виплати підвищуються на:

- на 0,5% - за кожний повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку при відстроченні виходу на пенсію на строк до 60 місяців;

- на 0,75% - за кожен повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку при відстроченні виходу на пенсію на строк понад 60 місяців.

Щоб пенсію перерахували, необхідно до Пенсійного фонду надати такі документи та їх копії:

- заява;

- паспорт чи інший документ, що підтверджує особу;

- документ про надання реєстраційного номера платника податків або свідоцтво про загальнообов'язкове державне соціальне страхування;

- пенсійне посвідчення;

- документи, що підтверджують трудовий стаж за період до 01.01.2004;

- довідка про заробітну плату (дохід) до 30 червня 2000 року (у разі потреби);

- документи, що засвідчують особливий статус (за наявності), або надають підстави для встановлення надбавки, підвищення допомоги.

Юристи нагадують, що пенсії перераховують з першого числа місяця, коли пенсіонер подав документи. Але встигнути потрібно до 15 числа. Якщо людина не встигла подати документи до 15 числа, то пенсію перерахують уже наступного місяця.

Раніше повідомлялося, за якою формулою можна порахувати, скільки потрібно заплатити за стаж, що бракує, щоб вийти на пенсію у 60 років.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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