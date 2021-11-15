Коли українцям краще відмовитися від субсидії та як оформити відмову

В Україні субсидія призначається виходячи з єдиних для всієї країни соціальних норм житла та нормативів споживання житлово-комунальних послуг.

Якщо рівень доходів домогосподарства не дозволяє оплачувати комунальні послуги, то така сім'я має допомогу від держави. Витрати на комунальні платежі мають перевищувати 15% доходів.

Якщо субсидіант оформив субсидію на законних підставах, а потім у нього змінилися життєві обставини, то від допомоги необхідно відмовитися.

Це може бути у випадку коли субсидіант змінив місце роботи й у нього значно зросла зарплата.

Якщо сім'я придбала автомобіль, рік випуску якого менш як 5 років, або хтось з членів сім'ї зробив велику покупку на суму понад 50 тисяч гривень, то це теж є причиною відмовитися від допомоги. Інакше пізніше після перевірки соцорганів її потрібно буде повертати.

Причиною для відмови від субсидії може бути депозит у банку у сумі, що перевищує 100 тис. гривень. А також придбання валюти та банківських металів на суму, що перевищує 50 тисяч гривень.

Щоб оформити відмову від субсидії, потрібно написати заяву з відмовою, вказавши свої паспортні дані та ідентифікаційний код. У заяві необхідно зазначити причину відмови. Заяву необхідно віднести до органів соцзахисту або надіслати рекомендованим листом поштою.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, які документи необхідно надати до органів соцзахисту для оформлення житлової субсидії.

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