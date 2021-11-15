З'явиться підстава для утримання: пенсіонерів попередили про випадки, коли вони можуть втратити частину виплат

Попри обіцяні Кабміном постійне підвищення та індексацію пенсій, деякі українці можуть втратити частину виплат, що одержують. Про це пише «На Пенсії».

Позбавити пенсії можуть, якщо пенсіонер отримав частину нарахованих коштів незаконно. У випадку, коли сама людина або її роботодавець подали до Пенсійного фонду неправдиві факти про заробітки, пенсіонер позбавляється частини виплат.

Людину не залишать зовсім без пенсії. Але сума соцвиплати, після утримання раніше отриманих грошей, буде набагато меншою.

У більшості випадків з пенсії не можуть утримувати понад 20%. Але є винятки, коли людина щомісяця втрачає половину пенсії.

50% пенсії утримують, якщо:

- пенсіонер платить аліменти;

- виплачує за рішенням суду відшкодування заподіяної шкоди від розкрадання майна або шкоди здоров'ю іншої людини, заподіяної внаслідок його злочинних дій;

- пенсіонер сплачує збитки у зв'язку зі смертю потерпілого. Ці відрахування можуть здійснюватися або добровільно, або по судовому рішенню;

- виплачує збитки, пов'язані з перевиплатою йому пенсії.

Ще однією підставою для відрахувань з пенсії може бути той випадок, коли пенсіонер вчасно не повідомив, що він знову вийшов на роботу.

Як повідомляли «ФАКТИ», у грудні частина українських пенсіонерів отримає підвищену пенсію.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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