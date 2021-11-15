В Україні подорожчає інтернет: чому користувачам доведеться платити у рази більше

В Україні дорожчають не лише комунальні послуги. Найближчим часом на 20% зростуть тарифи за користування інтернетом. Про це повідомили в Інтернет Асоціації України.

Інтернет-провайдери пов'язали зростання тарифів на свої послуги з запровадженням мита на імпорт кабельної продукції для прокладання телеком-мереж.

В Інтернет Асоціації вважають, що впровадження мита на імпорт кабелю спровокує монополізацію ринку кабельної продукції, коли на ринку залишиться обмежене коло вітчизняних виробників.

Це призведе до дефіциту, підвищення цін та погіршення якості продукції, оскільки у будівництві нових телекомунікаційних мереж частка кабелю сягає 90%.

«Українські виробники не можуть задовольнити на 100% попиту. Також слід зазначити, що мито накладається на 100% кабельної продукції, а українські виробники не виробляють 100% - є такі види, які не виробляються в Україні. Це призведе до подорожчання на ринку та для споживачів зрештою», — зазначив голова правління ІнАУ Олександр Савчук.

В Асоціації зазначили, що критична ситуація виникла через спірне рішення Окружного адміністративного суду Києва, який практично «відкрив дорогу запровадженню неринкового мита на кабельну продукцію» у розмірі 20%. А через це вже зростуть тарифи.

У результаті, щоб вижити самим, інтернет-провайдери вирішили перекласти відсотки за кабель на плечі користувачів, підвищивши абонплату на 20% ближче до нового року.

Нагадаємо, в Україні дозволили користуватися інтернетом ув'язненим у СІЗО. При цьому доступ до мережі регулюється обмеженням контенту.

310

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter