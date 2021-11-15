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Гроші

Українців попередили про підвищення вартості олії: ціна одного літру перевищить 100 грн

12:37 15 листопада 2021
Соняшникова олія

Влітку цього року у Держстаті констатували, що за рік ціна на олію (з літа 2020 року) зросла на 79 відсотків. І це не межа.

Як пише UBR.ua із посиланням на представника «Української Ради бізнесу» Станіслава Таршина, через подорожчання енергоносіїв літр рафінованої олії у магазині може коштувати 100 гривень і вище.

За його словами, газ для підприємств подорожчав майже у 2,5 рази, через що собівартість виробництва для підприємств олійно-жирової галузі зросте на 5−10%. При цьому на ціну впливає збільшення вартості гексанового розчинника та електроенергії — майже на 25%.

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За словами Таршина, подорожчання соняшникової олії призведе до втрати українськими виробниками частки світового ринку та зниження обсягів виробництва. Однак стратегічно від подорожчання можуть виграти ті підприємства, які знизить залежність від газу за рахунок модернізації виробництва.

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«Одним із таких засобів є вироблення електроенергії з біогазу, сировиною для якого може бути лушпиння. Це, до речі, „зелена“ енергетика» , — зазначив він.

Раніше повідомлялося, що невдвзі очікується суттєве подорожчання яєць — у грудні вартість десятка може перевищити 40 гривень. У Києві вже сьогодні на ринках яйця із птахофабрик продають по 45−50 гривень.

А ціна рису на прилавках супермаркетів у листопаді становила близько 35−40 гривень за кілограм. Іноді кілограм крупи коштує і майже 49 гривень.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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