На черзі дві групи пенсіонерів: голова Мінсоцполітики розповіла, кому найближчим часом збільшать виплати

Цього року в Україні підвищать пенсії двом групам пенсіонерів. Про це розповіла міністерка соціальної політики Марина Лазебна.

Чиновниця уточнила, що доплату отримають пенсіонери з найнижчими пенсіями, які мають маленький страховий стаж. Їхні пенсії з 1 грудня збільшаться у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму.

Також відповідно буде перераховано надбавки та підвищення до пенсії, які визначаються на базі прожиткового мінімуму, у тому числі надбавка за наднормативний стаж.

Пенсіонери віком від 65 років теж отримають підвищення пенсії. Йдеться про жінок, у яких страховий стаж понад 30 років, та про чоловіків, які мають понад 35 років страхового стажу.

З 1 грудня мінімальна пенсійна виплата для цієї категорії зросте з 2400 гривень до 2600 гривень внаслідок підвищення мінімальної заробітної плати.

Наступного року, за словами Лазебної, планується 12 етапів адресного підвищення пенсій різним категоріям пенсіонерів.

Тепер пенсії щороку індексуватимуть у березні. У Мінсоцполітики підготували законопроєкт, який забезпечить індексацію всіх без винятку пенсій. Чиновниця уточнила, що це дозволить виправити несправедливість, коли під час реформи 2017 року з механізму індексації виключили пенсії держслужбовців, науковців, журналістів, військових.

З жовтня наступного року буде розширено низку вікових доплат до пенсії людям похилого віку. Мінімальна пенсійна виплата для людей віком від 70 років зі стажем 30/35 років буде 3000 гривень.

Також буде переглянуто пенсії ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС.

Ексклюзивне інтерв'ю з міністеркою соцполітики Мариною Лазебною читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото: https://ua.depositphotos.com

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