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Гроші

В Україні зменшилася заробітна плата: в яких містах найвищі оклади

13:37 15 листопада 2021
гроші

В Україні майже половина роботодавців планують підвищити зарплату працівникам у 2022 році, а деякі мають намір це зробити ще нинішнього.

У сюжеті ТСН йдеться, що у жовтні середня заробітна плата українців знизилася на 300 грн. й становить 17,7 тис. грн.

Як і раніше, найвищі зарплати у Києві — у середньому понад 40 тис. грн на місяць. На Прикарпатті та Львівській області роботодавці пропонують у середньому понад 20 тис. грн.

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Найбільше отримують фінансисти, ІТ-шники, топменеджери та держслужбовці. Найнижча зарплата у сфері організації харчування та тимчасового розміщення.

Нагадаємо, що за рік зарплата українських працівників сільського господарства зросла на 18%.

З наступного року мають зрости зарплати медичних працівників. Зміниться оплата праці у державних органах.

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