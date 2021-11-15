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Потрібен правильний підхід: як вийти на пенсію за вислугою років та продовжувати працювати

14:31 15 листопада 2021
пенсіонерка

Вихід на пенсію за вислугою років є одним з випадків, коли пенсіонеру потрібно ретельно підходити до пропозиції продовжити трудову діяльність на відпочинку.

Річ у тому, що якщо людина вийшла на пенсію за вислугою років, а потім знову влаштувалася на колишню роботу, то вона може втратити виплати від держави, пише «На Пенсії».

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Якщо людина на заслуженому відпочинку, яка оформила пенсію за вислугою років, знову повернулася на роботу за іншою спеціальністю, яка не передбачає вихід на пенсію за вислугою років, то вона має право працювати, отримувати зарплату й одночасно отримувати пенсію.

В інших випадках громадяни можуть втратити пенсію.

Якщо людина не має права на пенсію, але подала неправдиву інформацію про себе, то вона позбавляється виплати.

Виплату також припиняють на той період, доки пенсіонер мешкає за кордоном (за винятком випадків, передбачених міждержавними договорами).

Якщо пенсію ніхто не забирав понад 6 місяців поспіль, її припиняють виплачувати.

В останніх двох випадках виплату відновлюють, як тільки було усунуто причину невиплати.

Раніше повідомлялося, в яких випадках пенсіонери можуть втратити частину соцвиплат.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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