Найближчим часом хліб в Україні подорожчає на 20 відсотків: названо причину

В Україні продовжують дорожчати продукти, серед причин називають й зростання тарифів на газ. Не виключено, що хлібобулочні вироби подорожчають на 20 відсотків.

Як повідомляє tv.segodnya.ua, президент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дудченко називає «оптимістичним» прогноз про подорожчання хліба на 10 відсотків до кінця року.

При цьому в асоціації попереджають, що разом із зростанням цін знизиться якість хлібо-булочних виробів: «Борошно буде із заниженими хлібопекарськими якостями, тобто хліб може виходити не такий пухкий, не такий ароматний, не такий смачний». Це станеться через нестачу зерна для виробництва якісного борошна, оскільки пшеницю зараз масово експортують. Адже ціна на міжнародних ринках різко підскочила — на українську пшеницю чекають у Китаї, Єгипті, Європі.

Вивозять пшеницю першого та другого класу — саме ту, з якої можна зробити якісне борошно та спекти пухкий хліб. А зерно третього класу та фуражне — для корму худоби — залишають. З нього і доведеться молоти борошно.

«Ми не можемо зробити те борошно, яке бажають бачити хлібопекарі. Якщо зробити борошно з пшениці лише третього класу, то необхідно туди додавати або суху клейковину, або якісь домішки. Ферменти і так далі» , — зазначає голова Асоціації «Мукомелі України» Радіон Рибчинський.

Такий хліб, як стверджують в асоціації, безпечний — шкоди здоров'ю не буде. Але рецептуру пекарям доведеться міняти. Може змінитися смак та аромат хліба, його текстура. На додачу всі ці домішки зроблять хліб значно дорожчим.

За прогнозами аналітиків Українського клубу аграрного бізнесу, у країні зросте ціна на яйця. У грудні вартість десятка яєць може перевищити 40 гривень.

А літр соняшникової олії у магазині може скоро коштувати 100 гривень та вище.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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