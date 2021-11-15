Накопичувальна пенсія: як зміняться правила для ФОПів і що буде з ЄСВ

Система накопичувальних пенсій, яку планується запровадити у 2023−2024 роках, охопить не лише працівників підприємств, установ, організацій, а й фізичних осіб — підприємців (ФОПів). Але для останньої категорії участь буде добровільною. Це пообіцяла міністр соціальної політики Марина Лазебна в інтерв'ю «ФАКТАМ».

За оцінками міністра, на сьогодні в Україні близько 2 млн осіб зареєстровані як ФОПи. Вони самостійно сплачують за себе податки та єдиний соціальний внесок (ЄСВ), і самі вирішуватимуть питання з відрахуваннями на накопичувальні пенсії.

«Для них буде більш добровільна програма. Вони самі платять у солідарну систему і будуть — у накопичувальну… Гідні пенсії можливі лише, якщо люди матимуть власні пенсійні накопичення на додаток до державної солідарної пенсії», — пояснює міністр.

Про всі нюанси накопичувальних пенсій читайте в інтерв'ю Марини Лазебної «ФАКТАМ» «Ми взяли хороший темп для підвищення пенсій нинішнім пенсіонерам».

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