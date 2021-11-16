Підвищення в розмірі 9%: хто отримає надбавку до пенсії у 2022 році

На 2022 рік передбачено 12 етапів адресного підвищення пенсій різним категоріям пенсіонерів. Це будуть особи віком від 70 років, «чорнобильці», нові пенсіонери. Про це повідомляє «Пенсійний кур'єр».

Так, жінкам, які досягли 60-річного віку та виходять на пенсію у 2022 році, встановлюватиметься підвищення до пенсії у розмірі 9 відсотків. Поки що цей показник міняти не планують, незважаючи на те, що тим, хто виходив на пенсію у 2021 році, виплати перераховували з коефіцієнтом 25%.

В інтерв'ю «ФАКТАМ» міністр соцполітики Марина Лазебна висловила сподівання, що до кінця року депутати зможуть ухвалити у другому читанні закон про пенсійну індексацію. Якщо парламентарі проголосують вчасно, то з 1 березня відбудеться індексація «всіх без винятку пенсій». Міністр обіцяє, що під перерахунок виплат підпадуть держслужбовці, науковці, журналісти та військові.

З 1 жовтня передбачається збільшення виплат особам віком 70−75 років. Таких в Україні налічується 1,7 мільйона людей. Щомісячна доплата до пенсії складе до 300 грн, щоб виплата була не меншою за середню зарплату у 2020 році. За напрацьованого стажу 25/20 років пенсія становитиме не менше 2500 грн. За 35/30 років стажу — не менше 3000 грн.

Нагадаємо, раніше програмою підвищення виплат були охоплені пенсіонери віком від 80 років, а з поточного року — особи віком 75−80 років.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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