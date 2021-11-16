«ФОПам» нарахували нові штрафи: причина та що потрібно зробити підприємцям

Фізичним особам-підприємцям почали нараховувати штрафи, хоча в уряді й обіцяли, що санкції у період карантину буде скасовано.

Як повідомляє «ТСН», представники малого та середнього бізнесу виявляють у своїх електронних кабінетах різні суми. Виявилося, що це прострочені платежі за період карантину.

У фіскальній службі із цього приводу заявили, що система автоматично нарахувала штрафи. Підприємцям радять у разі нарахування таких штрафів письмово звертатися до податкової.

Нагадаємо, що з 1 січня 2022 року значно розширюється коло суб'єктів господарювання (фізичних осіб-підприємців), якими мають застосовуватися РРО/ПРРО. Тих, хто не встигне встановити РРО, обіцяли не штрафувати до кінця карантину, коли діє мораторій на перевірки.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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