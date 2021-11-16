Тисячу гривень за вакцинацію отримають не всі українці: подробиці

Президент Володимир Зеленський анонсував запуск системи матеріального заохочення громадян, які повністю вакцинувалися від ковіду, і одночасно — підтримки галузей, постраждалих від введеного через пандемію карантину.

У коментарі «Українській правді» прес-секретар Зеленського Сергій Никифоров заявив, що готівкою по тисячі вакцинованим не видаватимуть — гроші надійдуть на рахунок, а витратити їх можна буде лише на деякі види послуг. Зокрема, йдеться про такі сфери, як кіновиробництво, спорт та транспорт.

«Ключове насправді тут — це не тисяча за вакцинацію. Це масштабна програма з підтримки бізнесу, просто вона опосередкована. Влада не безпосередньо дає гроші бізнесу, влада видає гроші людям — таким чином підтримуючи їхнє рішення вакцинуватися — тобто вбиваємо одним пострілом двох зайців. А по-друге — це ж не живі гроші, їх не можна буде витратити на горілку та цигарки», — зазначив він.

Поки що не відомо, яким буде технічне рішення. Це може бути сертифікат, цифровий ваучер або депозит. У його рамках може бути обрано кілька послуг — наприклад, купити квиток, поїхати в інше місто та відвідати якийсь культурний захід.

Досі не зрозуміло, хто саме може розраховувати на отримання «президентської тисячі». Так, нардеп від «Слуги народу» Олексій Устенко заявив «Вестям», що гроші платитимуть лише тим, хто вакцинувався після 19 грудня.

Однак пізніше сказав, що його не так зрозуміли – нардеп поки що й сам не знає, яким буде механізм виплат. «Не впевнений, що дадуть лише тим, хто вакцинувався з 19 грудня. Все, що я знаю, так це те, що заявив президент. Що ці гроші будуть спрямовувати через додаток «Дія», і що через «Дію» можна буде розрахуватись у спортивному залі чи кінотеатрі. Розуміння конкретного механізму, як і кому передаватимуться гроші, немає. Це процеси, це зміни до бюджету, ця тисяча не може взятися звідки», - пояснив він «Стране».

До речі, Сергій Никифоров передав "привіт" Олексію Устенку, відреагувавши на його слова про гроші, які виплатять лише тим, хто вакцинувався після 19 грудня.

А «слуга» Олександр Качура стверджує, що «сертифікат» можуть отримати не лише ті українці, які мають смартфони та «Дія», а й пенсіонери, які зможуть обміняти його на потрібні їм послуги. Щоправда, як це відбуватиметься, поки що невідомо.

Нагадаємо, що Зеленський заявляв, що на цю програму до кінця року виділять 3 млрд. гривень і ще стільки ж на початку 2022 року. Станом на ранок вівторка, 16 листопада, в Україні, за даними МОЗ, повністю вакциновано майже 8,9 мільйона українців. Лише минулої доби кількість громадян, які завершили імунізацію, збільшилася на 165 180 осіб.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

541

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter