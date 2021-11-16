Період навчання у вузі зараховується до страхового стажу, але є одна умова

Українців, що мають вищу освіту, часто цікавить, чи зараховується до страхового стажу при призначенні пенсії період їх навчання у виші. На це питання відповіли у Facebook видання Пенсійний Кур'єр.

Так, зазначено, що згідно з законом «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» до страхового стажу зараховують періоди, за які було сплачено страхові внески, та періоди трудової діяльності до 2004 року, які зараховуються у трудовий стаж. Водночас до страхового стажу прирівнюють весь трудовий стаж, набутий до 1 січня 2004.

Період навчання у вищих навчальних закладах до 2004 року зараховується до страхового стажу для призначення пенсії лише за умови, що таке навчання відбувалося за денною формою. Навчання має підтверджуватися дипломами, посвідченнями, свідоцтвами, а також довідками та іншими документами, виданими на підставі архівних даних і які містять дані про періоди навчання.

А ось починаючи з 1 січня 2004 року періоди навчання в училищах, вищих, середніх та інших навчальних закладах до страхового стажу не зараховуються, оскільки учні та студенти не є застрахованими особами.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» дали пораду, як підтвердити страховий стаж у разі відсутності записів у трудовій або втрати диплому.

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