Виплата підвищених з 1 грудня пенсій під питанням: ПФУ не вистачає мільярдів гривень, — ЗМІ

Пенсійний фонд звернувся до уряду з пропозицією знову збільшити його бюджет для забезпечення виплати пенсій, зокрема для підвищення мінімальної пенсії для осіб віком від 65 років, яке має відбутися з 1 грудня. Потреба в додаткових асигнуваннях оцінюється в 4,34 млрд гривень.

Проект постанови Кабінету Міністрів наразі оприлюднено для обговорення на сайті Федерації профспілок, пише Цензор.Нет.

Згідно з ним, бюджет Фонду пропонується збільшити до 521,19 млрд гривень, зокрема, обсяг власних доходів — до 344,05 млрд гривень (тобто на 3,81 млрд), а розмір фінансування з держбюджету — до 173,19 млрд гривень (тобто на 0,53 млрд).

Нині нестача коштів для підвищення мінімальної пенсії з 2400 до 2600 грн особам, що досягли 65 років, у зв'язку з підвищенням мінімальної зарплати з 1 грудня, оцінюється в 0,9 млрд гривень.

У Фонді пояснюють, що дефіцит виник в т. ч. через перерахунок призначених за спецзаконами пенсій за рішеннями судів. Тож у січні-жовтні 2021 року на пенсійні виплати було спрямовано 422 млрд гривень, а це на 2,6 млрд більше, ніж планувалося.

Які ще соціальні виплати мають збільшитися в Україні з 1 грудня, читайте в матеріалі «ФАКТІВ» «Не лише мінімальна пенсія та допомога на дітей самотнім матерям: які виплати збільшаться в Україні з 1 грудня».

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