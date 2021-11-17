Плюс 25 відсотків щороку: українцям показали, як зростатимуть тарифи на електрику

Тарифи на електроенергію, за прогнозами НБУ, після квітня 2022 року зростатимуть на 25 відсотків щороку.

Нагадаємо, що з 1 жовтня домогосподарства, які споживають менше 250 кВт-год, платять по 1,44 гривні за кіловат, ті, хто більше — по 1,68 гривні. Тарифи зафіксовані до кінця опалювального сезону. В інфляційному звіті НБУ спрогнозували, як надалі зростатимуть ціни.

«Слово і діло» представили інфографіку зростання тарифів на світло після квітня 2022 року.

Фото із https://www.slovoidilo.ua.



Так, станом на кінець 2022 року, ціни можуть зрости до 1,73−1,80 грн (на 20−25%) для тих, хто споживає менше 250 кВт/год на місяць, понад — до 2,02−2,10 грн.

До кінця 2023 року — до 2,08−2,25 грн та 2,42−2,62 грн відповідно. А наприкінці 2025 року прогнозовані тарифи на електрику зростуть до 3,00−3,51 грн і 3,48−4,09 грн залежно від того, скільки споживатимуть електроенергії.

Експерти стверджують, що об'єктивна ціна на сьогоднішній день за електроенергію — 3,5 грн за кВт/год.

Раніше Кабмін заявляв, що тарифи на комунальні послуги залишаться стабільними до кінця опалювального сезону. Інформацію про майбутні відключення електроенергії та дефіцит газу прем'єр Денис Шмигаль називав «маніпуляцією», проте підтверджував, що опалення на початку листопада з'явилося не в усіх будинках і не в усіх регіонах.

Також в уряді вирішили збільшити розмір субсидій мешканцям прифронтових районів, у будинках яких немає тепло- та газопостачання, де люди стали більше використовувати електроприлади для опалення житла.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

49

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter