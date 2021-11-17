Пенсія збільшиться, субсидія зросте: Марина Лазебна пояснила, хто з пенсіонерів отримає додаткові прибутки до кінця року

До кінця 2021 року середній розмір пенсії в Україні сягне 4 тисяч гривень. Збільшаться соціальні норми на субсидії для регіонів, які перебувають у «червоній» карантинній зоні. У зв'язку з цим багато українців отримають додаткові прибутки. Про це в інтерв'ю «ФАКТАМ» заявила міністерка соціальної політики Марина Лазебна.

Чиновниця нагадала, що з 1 грудня зросте мінімальна пенсія та прожитковий мінімум. Також зростуть граничні пенсійні виплати для громадян віком від 65 років зі стажем у 30/35 років.

Субсидії для «червоної» зони нараховуватимуть за збільшеними на 50% соціальними нормативами споживання на окремі комунальні послуги: опалення, електроенергію, підігрів води, газ для приготування їжі. Це збільшить прибутки субсидіантів.

Крім того, субсидії на опалення, за словами Лазебної, нарахують за жовтень, як за весь місяць, хоча тепло дали в будинках лише з 15 жовтня. А тим областям, які увійшли до «червоної» зони наприкінці жовтня, перерахують субсидію у листопаді.

Ексклюзивне інтерв'ю з міністеркою соцполітики Мариною Лазебною читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото: https://ua.depositphotos.com

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