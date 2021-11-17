З 26 листопада почне діяти Порядок ведення обліку товарних запасів ФОПами: продаж яких товарів буде заборонено

В Україні з 26 листопада набирає чинності новий Порядок обліку товарних запасів для підприємців, затверджений наказом Мінфіну № 496, нагадує «Дебет-Кредит».

Порядок визначає правила ведення обліку товарних запасів та поширюється на фізичних осіб — підприємців, у тому числі на платників єдиного податку, які відповідно до закону про РРО зобов'язані вести такий облік та продавати лише товари, відображені у такому обліку.

Тепер ФОПи повинні постійно вносити у спеціальну форму інформацію про надходження та вибуття товарів на підставі первинних документів — товарних та транспортних накладних, митних декларацій, товарних чеків тощо.

Якщо у підприємця кілька торгових точок, то треба вести облік за кожним окремим місцем продажу.

У форму потрібно вносити первинні документи, що підтверджують внутрішнє переміщення товарів між ФОП та його окремими місцями продажу.

Вносити дані у форму необхідно на початок реалізації товару. Вона може вестись у паперовій або електронній формі.

Заборонено продаж товарів, на які у місцях продажу відсутні:

- первинні документи, записи про які внесені до форми обліку;

- відповідні записи у формі обліку про наявні первинні документи;

- первинні документи та записи у формі обліку про такі первинні документи.

Форма обліку, первинні документи на товари повинні зберігатись у місці продажу до реалізації останньої одиниці товару.

Під час перевірки контролюючі органи вимагатимуть форму обліку, первинні документи, що підтверджують облік та походження товарів.

За порушення вимог закону про РРО передбачено фінансові санкції.



Нагадаємо, у 2022 році контролюючі органи мають намір значно збільшити кількість перевірок бізнесу.



Фото: https://ua.depositphotos.com

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