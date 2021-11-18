Що трапиться з військовою пенсією під час повторного прийняття на службу: ветеранам ЗСУ розкрили деталі

У разі повернення ветеранів ЗСУ на службу повторно, вони не втратять право на військову пенсію та її справно отримуватимуть. Про це пише Armia Info.

Видання нагадує, що на час дії особливого періоду, який триває з 17 березня 2014 року, пенсіонерам, які покликані на військову службу, виплата пенсії не припиняється.

Тим військовим пенсіонерам, яким виплату пенсій на час їхньої служби було припинено ще до початку особливого періоду, виплачуватимуть пенсію після звільнення зі служби. При цьому її перерахують з урахуванням загальної вислуги років на день останнього звільнення.

Якщо новий розмір пенсії буде нижчим за розмір, який пенсіонер отримував до призову або повторного прийняття на службу, виплачувати пенсію будуть у розмірі, який він отримував до призову.

Для перегляду розміру пенсії пересічному військовому пенсіонеру необхідно звернутися до Головного управління Пенсійного фонду України, де він проживає, та надати документи, що підтверджують прийняття/звільнення зі служби. Це може бути грошовий атестат, довідка про додаткові види грошового забезпечення, розрахунок вислуги років тощо.

Експерт з військового права Олександр Порва зазначає, що рішення деяких пенсійних фондів припинити виплату пенсій, якщо військовослужбовець уклав контракт про проходження військової служби у ЗСУ, є неправомірними.

Усі укладені контракти на проходження військової служби у період з 17 березня 2014 року укладалися у разі кризової ситуації і це є підставою для продовження виплати пенсії в період проходження військової служби.

Про це також йдеться у рішенні Верховного Суду від 03 квітня 2018 року (справа № 569/5311/17).

Нагадаємо, з 1 січня 2022 року мінімальну пенсію у 7800 грн буде встановлено кожному з непрацездатних батьків, дружині (чоловіку) захисників України, які загинули в зоні проведення АТО/ООС.

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