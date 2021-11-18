Не більше за прожитковий мінімум: як розраховується розмір доплати за наднормативний стаж

Для громадян 65 років і старше зі страховим стаже 30 років у жінок і 35 років у чоловіків пенсія не може бути нижчою за 40% мінімальної зарплати. Пенсійну «мінімалку» для цієї категорії громадян планують підняти з 1 грудня поточного року до 2600 гривень.

Вказана норма введена в дію з 2018 року, нагадує видання «На пенсії». З 1 січня 2021 року мінімальна пенсія для такої категорії громадян становить 2400 гривень (6000 грн. х 40%, де 6000 грн. — розмір мінімальної зарплати станом на 1 січня 2021 року). З 1 грудня мінімальна зарплата має зрости до 6 500 гривень.

Експерти видання відповіли на запитання читачки щодо доплат за наднормативний стаж: «Я зверталася до вас із запитанням: чому не проіндексували пенсію? На пенсію пішла до реформи 2011 року. Тоді жінкам достатньо було мати 20 років стажу. Я шукала справедливості, а ви мені дали відповідь для якоїсь іншої людини, яка має і пенсію мінімальну, і страховий стаж має бути 30 років. Це про іншого пенсіонера, який вийшов на пенсію у 2018−2019 роках. Ви дали мені відповідь, яку продиктував місцевий Пенсійний фонд».

«Відсоток доплати за понаднормативний стаж береться від основного розміру пенсії, але не більше ніж від розміру прожиткового мінімуму. У вашому випадку основний розмір пенсії більший за прожитковий мінімум, тому доплата за 15 років понаднормативного стажу становить 15% від 1854 гривень (розмір прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, встановлений з 1 липня 2021 року, — таким самим є розмір мінімальної пенсійної виплати). Це зовсім не означає, що ви отримуєте мінімальну пенсію. Цей прожитковий мінімум враховується виключно при визначенні розміру зазначеної надбавки та більше ніде у розрахунку вашої пенсії не фігурує», — зазначили експерти та додали, що доплата за наднормативний стаж не може значно збільшити розмір пенсії.

Нагадаємо, що з 1 грудня прожитковий мінімум для непрацездатних підвищать до 1934 гривень, що призведе до збільшення прив'язаних до нього виплат.

Ексклюзивне інтерв'ю з міністеркою соцполітики «Для кого збільшать соцнорми субсидії, коли мінімальна пенсія сягне 4 тисяч гривень: пояснює Марина Лазебна» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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