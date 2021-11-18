Не лише «єдиний»: у податковій нагадали, які виплати потрібно встигнути зробити 19 листопада

У п'ятницю, 19 листопада, настане останній день для сплати низки податків, у тому числі єдиного податку.

У Центральному міжрегіональному управління ДПС з роботи з великими платниками податків нагадали, що до цього часу слід встигнути сплатити:

податок на прибуток підприємств за ІІІ квартал 2021 року;

частину чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та об'єднаннями за наслідками фінансово-господарської діяльності за ІІІ квартал 2021 року;

оплату юридичними особами — платниками єдиного податку третьої групи податкових зобов'язань, визначених у податкових деклараціях платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи) за три квартали 2021 року;

екологічний податок за ІІІ квартал 2021 року;

туристичний збір за ІІІ квартал 2021 року;

збір за місця для паркування транспортних засобів за ІІІ квартал 2021 року;

єдиний податок платниками ІІІ групи, за результатами декларацій поданих за ІІІ квартал;

авансові внески з єдиного податку фізичними особами — підприємцями, які обрали спрощену систему оподаткування І та ІІ груп за листопад.

Раніше у податковій службі склали інструкцію з підказками фізичним особам-підприємцям, коли їм потрібно сплатити єдиний податок. Для кожної із груп «спрощенців» передбачено свої терміни.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

92

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter