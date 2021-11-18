Рейтинг стійкості банків за 3 квартал: кому довіряють свої гроші українці

В Україні оновили рейтинг стійкості банків — до нього включаються фінансові установи, яким фізичні особи на звітну дату (1 жовтня) довірили свої заощадження на суму понад 1 млрд грн.

За підсумками липня-вересня, цьому критерію відповідало 37 фінустанов, тобто більше половини всіх банків, пише упорядник рейтингу, видання «Мінфін». У першій п'ятірці міцно закріпилися банки із іноземним капіталом.

У лідерах, як і раніше, «австрійський» «Райффайзен Банк». За підсумками кварталу, на друге місце повернувся «угорський» «ОТП Банк», відновивши свої позиції з першого кварталу.

Трохи здали «французи»: «Креді Агріколь Банк» (-1) та «Укрсіббанк» (-2). «Польський» «Кредобанк» зберіг 4 позицію.

На 6-й рядок піднявся «ПУМБ» Ріната Ахметова, який випередив «Альфа-Банк». Відрив переслідувача від топ-5 помітно зменшився.

Зазначається, що максимальний прогрес показали приватні банки. Зокрема, «Таскомбанк» Сергія Тігіпка, який піднявся одразу на 10 сходинок — до 12 позиції — і за підсумками 3 кварталу увійшов до топ-10 за приростом коштів населення.

Активно просувався й невеликий регіональний банк «Львів», який за третій квартал піднявся на 5 сходинок і посів 21 місце. За підсумками попереднього кварталу, цей банк продемонстрував аналогічний прогрес.

Третє місце за темпами поліпшення своїх позицій дісталося іншій фінустанові Сергія Тігіпка — «Універсал Банку», на базі якого працює віртуальний monobank. «Універсал» піднявся на 4 сходинки — до 8 місця. У липні-вересні mono помітно зменшив оберти на ринку споживчого кредитування, проте залишався лідером із залучення коштів населення. Укладачі рейтингу зазначають, що причиною посилення позицій «Універсалу» стало збільшення його капіталу минулого кварталу.

Крім вищезгаданих банків, помітний прогрес продемонстрували три великі банки з вітчизняними власниками: «Південний», «Кредит-Дніпро» та «Мегабанк», кожен з яких піднявся на 3 позиції. Решта учасників рейтингу покращила свої позиції максимум на дві сходинки.

Раніше у «Мінфіні» назвали банки, які видають населенню найдорожчі кредити.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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