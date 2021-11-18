Тричі судився за пенсію: скільки в Україні мають доплачувати дітям війни

Пенсіонери, яким вже за 80 років, отримують додаткову надбавку до пенсії, яку встановили у 2020 році. Частина таких пенсіонерів одержують надбавку як діти війни. На сьогодні вона, згідно з законом, становить 66,43 гривні.

До редакції «На Пенсії» звернувся чоловік, який повідомив, що прочитав нібито надбавка має становити не 66 гривень, а 170 гривень. Він уже тричі в судах намагався відстоювати свою позицію, звертався за консультацією до адвоката та просить дати роз'яснення з цього питання.

Юрист Сергій Коробкін пише, що виплата надбавки дітям війни регулюється постановою Кабміну «Про підвищення рівня соціального захисту найвразливіших верств населення» № 1381 від 28 грудня 2011 року (зі змінами від 25.03.2014). Жодного іншого нормативного документа, що регулює це питання, не існує.



Юрист уточнив, що спочатку у законі «Про соціальний захист дітей війни» № 2195-IV від 18 листопада 2004 року було прописано, що діти війни мають отримувати надбавку до пенсії у розмірі 30% прожиткового мінімуму.

Але спочатку цей закон не виконувався, а потім його переписали, і норма про надбавку у такому розмірі зникла. Свого часу це стало приводом для величезної кількості судових позовів до Пенсійного фонду.

Тоді багато пенсіонерів встигли відсудити чималі суми. В останні роки ситуація змінилася — діти війни не можуть отримати збільшену надбавку, навіть якщо виграють суд.

У Пенсійному фонді кажуть, що немає коштів на виплату боргів за судовими рішеннями та посилаються на постанову № 1381.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що робити пенсіонеру у разі втрати даних за якийсь період його трудової діяльності.

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