В Україні змінилися правила надання житлової субсидії: що про це відомо

Кабінет міністрів затвердив постанову, якою внесено зміни до порядку та умов надання житлових субсидій.

Як уточнюють у Департаменті соцзахисту населення Полтавської ОДА, за допомогою для оплати послуг ЖКГ можуть тепер звертатися і у таких випадках:

якщо у власності є саморобний транспортний засіб або мотоцикл вартістю менше, ніж чотири мінімальні заробітні плати, яким менше 5 років;

якщо відсутні доходи у зв'язку з перебуванням у відпустці з догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку (за висновком лікаря);

якщо людина купила житло за рахунок коштів, виділених із державного або місцевого бюджету, при цьому такі кошти не враховуватимуться у сукупному доході сім'ї під час обчислення субсидії.

У департаменті також зазначають, що при визначенні права на одержання житлової субсидії не враховуватимуться житлові приміщення, розташовані у селищах міського типу, а також ті, на які оформлено заповіт, за умови, що таке житло не здається в оренду. До постанови це стосувалося лише другого житла, розташованого в сільській місцевості.

«Змінено і загальну суму заборгованості з оплати за житлово-комунальні послуги, за наявності якої житлова субсидія не призначалася. До внесених змін ця сума становила 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 грн). Тепер житлова субсидія не призначатиметься у разі наявної простроченої понад три місяці заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг, термін позовної давності якої не закінчився і загальна сума якої перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680 грн)» , — зазначили у департаменті.

Громадяни, яким було відмовлено у призначенні житлової субсидії із зазначених причин, можуть повторно звернутися за її отриманням.

У разі звернення за оформленням житлової субсидії протягом двох місяців після початку опалювального періоду субсидія призначається з початку такого опалювального сезону.

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Фото: https://ua.depositphotos.com.

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