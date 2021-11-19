Бізнесу нагадали про обов'язкову сплату ЄСВ до 22 листопада: суми штрафів

У податковій службі, яка раніше попереджала про необхідність сплати низки податків до 19 листопада, у тому числі й єдиного, нагадали про платежі, термін яких спливає 22 листопада.

Так, у ДПС нагадали, що у понеділок, 22 листопада, спливає термін сплати ЄСВ «роботодавцями за найманих працівників за жовтень 2021 року, крім гірничих підприємств (абзац перший частини восьмої ст. 9 Закону України від 2010 року «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне страхування»).

Також до 22 листопада підприємці повинні закінчити подання звітності щодо:

Акцизів за жовтень 2021 року. У податковій звернули увагу на те, що суми податку з урахуванням мінімального акцизного податкового зобов'язання щодо сплати акцизного податку на тютюнові вироби та ставок податку, що діють відповідно до норм Кодексу, виробниками тютюнових виробів сплачуються до бюджету протягом 15 робочих днів після отримання марок акцизного податку з доплатою (у разі потреби) на день подання податкової декларації.

Платі за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної чи комунальної власності) (крім громадян) за жовтень 2021 року у разі не подання податкової декларації на 2021 рік).

ПДВ за жовтень 2021 року.

Рентної плати (податкової декларації з рентної плати за жовтень 2021 року) з розрахунком:

- рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України;

- рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;

- рентної плати за транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами;

- рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України.

А офіційне видання ДПС «Вісник» нагадує про штрафні санкції у разі несвоєчасної сплати податкових зобов'язань:

при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем ​​строку сплати суми грошового зобов'язання — у розмірі 5% погашеної суми податкового боргу;

при затримці понад 30 календарних днів, що йдуть за останнім днем ​​строку сплати суми грошового зобов'язання — у розмірі 10% погашеної суми податкового боргу.

Діяння, вчинені навмисне, тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 25% від суми несплаченого (несвоєчасно сплаченого) грошового зобов'язання.

Нагадаємо, що платники ПДФО можуть повернути частину сплачених державі податків, компенсувавши свої витрати на медпослуги чи освіту.

Фото з Pixabay.

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