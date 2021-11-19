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Гроші

Страховий стаж для пенсії: кому зарахують період навчання у виші

10:52 19 листопада 2021
університет

Зіткнувшись із нестачею страхового стажу при оформленні пенсії, українці можуть частково вирішити цю проблему за рахунок років, проведених у виші. Але для включення до страхового стажу підходить не всяке навчання і не за будь-які періоди, пояснює NaPensii.

Датою розмежування вважається 01.01.2004 року. У період до цієї дати навчання у ВНЗ зараховується до страхового стажу для призначення пенсії, але тільки якщо студент навчався на денній формі. Заочного навчання це не стосується.

Після 01.01.2004 навчання у вишах, так само як і в училищах, середніх навчальних закладах до страхового стажу не зараховується.

Звертаючись за оформленням пенсії, буде краще заздалегідь перевірити, чи потрапили роки навчання у виші до бази застрахованих осіб та страхового стажу. Прояснити питання можна онлайн у персональному кабінеті на сайті ПФУ. Якщо роки навчання «не підтяглися» до бази, варто заздалегідь зібрати копії дипломів. Якщо ж диплом було втрачено, то підійдуть копії свідоцтв, посвідчень, довідок з архіву, що підтверджують період навчання.

Фото pixabay.com

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