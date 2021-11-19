Порушення процедур та шкода екології: ЗМІ опублікували розслідування про діяльність видобувачів піску у Києві

Більшу частину прибутку власники Київського річкового порту отримують за допомогою тіньових схем з видобутку піску. Про це пише видання «Апостроф» у матеріалі-розслідуванні «Кримінальна „Дюна“: хто стоїть за піщаним бізнесом у столиці».

«Акції ПрАТ „Київський річковий порт“ через мережу компаній нібито належать нардепу від ОПЗЖ Нестору Шуфричу та його партнерам», — пише «Апостроф» і нагадує, що підприємство ще 1996 року отримало дозвіл на видобуток піску у Ново-Українському родовищі в Обухівському районі, але 2016-го Держгеонедра його не продовжили, що призвело до судів.

2019 року нардеп Віталій Купрій звертався до Генеральної прокуратури щодо законності користування цим родовищем.

«Пісок відвантажується із порушенням законодавства без дозвільних документів та договору оренди ділянки розміром понад 700 га… Ринок піску в Україні контролюється людьми з оточення Януковича», — стверджував парламентар.

Внаслідок цього, у липні 2021 року, Верховний суд скасував постанови судів про продовження спецдозволу на видобуток піску Річпортом. Проте, як пише «Апостроф», дані про це не було внесено до системи, і Держгеонадра рішення Верховного суду не виконує.

Водночас у Києві, на родовищі «Осокори» у Голосіївському та Дарницькому районах Києва, спостерігається аналогічна ситуація. Тут спецдозвіл на видобуток отримало ТОВ «Сенд контракт» у 2019 році, роботи за договором виконує ПрАТ «Київський річковий порт».

«Однак, перш ніж отримати дозвіл, мала бути проведена оцінка впливу на довкілля (ОВД), яку провели вже після отримання документів. Також не було погодження на видобуток із місцевою владою у Києві, що є порушенням статті 86 „Водного кодексу України“. Наразі видобуток з боку ТОВ „Сенд контракт“ та „Київрічпорт“ йде повним ходом», — йдеться у розслідуванні «Апострофа».

У публікації наголошується, що при цьому діяльність з розробки родовища «Осокори» призводить до викидів в атмосферу діоксиду сірки, оксиду азоту, метану, аміаку, вуглекислого газу та інших шкідливих речовин, що утворюються від роботи двигунів видобувного обладнання та буксирів, що шкодить рибі, що мешкає в річці, та екології на цій території в цілому.

Така діяльність завжди пов'язана зі знищенням місць нересту риби, зі зміною самого русла річки. Грубо кажучи, це різко погіршує природну обстановку водного об'єкту", — сказав у коментарі «Апострофу» директор столичного еколого-культурного центру Володимир Борейко.

Залишається одне риторичне питання, яке хвилює екологів, пише видання, коли правоохоронні органи таки займуться пісочною мафією, яка засіла у «Київрічпорті»?

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