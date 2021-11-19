У якому разі декретна відпустка зараховується до трудового стажу: названо умову

Незважаючи на те, що українські жінки втратили право на більш ранній вихід на пенсію у порівнянні з чоловіками, у них все ж таки залишилися деякі преференції. Так, при виході на пенсію їм можуть зарахувати до страхового стажу період «декрету «, тобто відпустки по догляду за дитиною.

Втім, як повідомляє ресурс «На пенсії», таке можливе лише у разі отримання жінкою допомоги при народженні дитини, а якщо виплат не було, то не буде стажу.

Крім того, роз'яснили у Пенсійному фонді, до страхового стажу входить і час перебування в офіційній відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами.

Нагадаємо, що українці мають право на перерахунок пенсійних виплат у зв'язку зі збільшенням загального страхового стажу або у зв'язку із збільшенням заробітку.

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