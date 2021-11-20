«Нафтогаз» підвищить тариф на газ з 1 грудня: кого це торкнеться

Компанія «Нафтогаз України» оголосила про підвищення тарифу на газ для деяких категорій споживачів. Ціни на блакитне паливо зростуть із 1 грудня 2021 року.

Так, пільговий період для абонентів ПОН (постачальника «останньої надії»), функцію якого і виконує «Нафтогаз», завершується наприкінці листопада 2021 року. З 1 грудня для клієнтів ПОН тариф на газ розраховуватимуть за спеціальною формулою щомісяця.

Крім того, у «Нафтогазі» нагадали, що у листопаді завершується пільговий період за тарифами на газ для закладів охорони здоров'я державної та комунальної власності, а також для бюджетних установ, які одержують газ за тарифом 16,8 гривень за кубометр від ПОН.

У компанії порекомендували на грудень 2021 року та на весь 2022 рік закладам охорони здоров'я укласти договори та отримувати газ за тарифом 13,7 гривень за один кубічний метр. Ціна вказана без урахування ПДВ та транспортування блакитного палива.

Як писали «ФАКТИ», раніше у «Нафтогазі» пояснили, як українці можуть отримати знижку при оплаті рахунків за газ.

Зазначимо також, що Україна переходить на європейські стандарти обліку газу — тепер газ рахуватимуть не в кубометрах, а кіловат-годинах. Докладно про це у матеріалі «ФАКТІВ»: «Як українці рахуватимуть газ у кіловат-годинах: роз'яснення експерта».

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